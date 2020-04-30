Компания Рико мебель на заказ — проектирование, изготовление и монтаж

Мебель на заказ в Москве — быстрый онлайн расчет стоимости заказа. Разработаем оригинальный дизайн проект, поможем в выборе материала и фурнитуры. Подскажем правильное расположение мебели в интерьере, учтем все нюансы помещения. Предлагаем заказать качественную мебель по индивидуальным размерам, с учетом Ваших пожеланий и требований.

Ниже представлены категории мебели, которые помогут Вам в выборе нужного изделия и предварительного расчета стоимости заказа.

Наши технологи не упустят особенности Вашего интерьера, где мебель будет эксплуатироваться. Создадим несколько оригинальных дизайн проектов, чтобы Вы могли выбрать лучший из них. У нас можно заказать красивую и долговечную мебель для помещений различного назначения. Гостиные и кухни, прихожие и спальни, и это далеко не весь список.

Опытные технологи и мастера сделают удобные в эксплуатации письменные столы и шкаф купе, книжные шкафы и офисную мебель. Нам часто заказывают изготовление барных стоек и столов для конференц залов, меблировку детских комнат. На заказ можно изготовить не только стандартные, но и необычные изделия с неповторимым дизайном и в единственном экземпляре.

Изготовленная по индивидуальным проектам мебель, всегда стильная и функциональная, плюс все наши изделия рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию.

У нас Вы получите стоимость заказа «под ключ», без доплат и переплат за дополнительные услуги, такие как доставка и подъём заказа, сборка и установка мебели. Любые вырезы в мебели и подгонка сложных изделий входят в стоимость.

Рекомендуемый порядок действий для заказа мебели:

Расчет стоимости на основе: примера/описания/размеров/присланных Вами фото

Замер и консультация технолога по удобству и выбору материала

Составление и согласование дизайн проекта (делаем визуализацию)

Заключение договора и внесения предоплаты

Изготовление

Доставка и установка

Гарантия

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Вы конечно можете купить мебель «готовую», в обычном магазине, но в этом случае велика вероятность того, что она не подойдет по размерам. Часто бывает, что нравится модель прихожей или кухни, но не нравится наполнение. Или наоборот, наполнение хорошее, но не нравится фасадная часть. Поэтому, приняв решение купить мебель сделанную на заказ, Вы избежите подобных проблем. Лучше получите результат отвечающий Вашим пожеланиям и требованиям.

Наши преимущества: Во-первых, мебель на заказ обойдется Вам относительно недорого. Во-вторых, изготовление не займет много времени. В-третьих, Вы получите оригинальный дизайн проект. В-четвертых, мы используем только качественные материалы и фурнитуру.